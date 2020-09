Eigenaar afgebrand bedrijf Grootebroek kapot: "Alles is weg"

GROOTEBROEK - In een paar uur tijd is reparatiebedrijf Kooy volledig in de as gelegd. De eigenaar kijkt vol ongeloof toe. "Er is niet meer van over. We hebben nog één servicevoertuig over. Verder is alles weg", is het enige wat hij erover kwijt wil omdat hij te geëmotioneerd is.

Brand verwoest bedrijf in Grootebroek - NH Nieuws

Het is even na vier uur als hij wakker wordt gebeld omdat het inbraakalarm afgaat in zijn bedrijf dat landbouwvoertuigen repareert en verkoopt. Daar eenmaal aangekomen blijkt al snel dat het bedrijf niet te redden is. Brandweer redt omliggende panden Meerdere brandweerkorpsen uit de provincie komen met groot materiaal naar Grootebroek. Vooral om te voorkomen dat het vuur overslaat op de naastgelegen panden. Een paar uur later is het vuur onder controle en is het door een knap staaltje brandweerwerk inderdaad gelukt de andere bedrijven te redden. Mike Hoffer is medewerker van Auto & Bandenservice Gruba, dat pal naast het afgebrande bedrijfspand staat en schrok behoorlijk toen hij vannacht werd gebeld. "Ik ben gelijk hier naartoe gegaan. Maar we moesten op flinke afstand blijven, dus ik kon niks zien."

Quote "Dat het bedrijf van ons nog staat is een wonder" Mike Hoffer

Als hij later wel dichterbij mag komen ziet hij dat de schade beperkt is gebleven. "Er is een hoop waterschade, en ramen stuk gesprongen. Maar de brandweer heeft met alles wat ze hadden ons pand gelukkig weten te redden. Dat het van ons nog staat is een wonder zei de brandweer, ongelooflijk." Toch leeft hij ook mee met z'n buren die hij goed kent. "Dat is echt heel triest. Ik heb er geen woorden voor." De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, en wordt nog onderzocht.

💬 Mail ons met jouw verhaal

Heb jij tips, een verhaal te vertellen of een interessante foto gemaakt? Stuur ons jouw nieuws via [email protected].