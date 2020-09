Noordkop & Texel Remy en zijn vrienden: gieren zijn de onmisbare opruimers van de natuur

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer staan de gieren centraal. Het gaat slecht met deze vogels in het wild, terwijl ze onmisbaar zijn in wat ze doen: het opruimen van karkassen.

Dierverzorger Silke met Ruppels gier - Robert Jan de Boer

In het eerste weekend van september staan de gieren wereldwijd centraal. Op tal van plekken, en dus ook bij Landgoed Hoenderdaell, worden bezoekers gewezen op het nut en de noodzaak van deze roofvogels en de ernstige gevaren waaraan ze worden blootgesteld.

Vergiftiging Een van de bedreigingen voor de gieren is vergiftiging door boeren. Voor leeuwen is een koe of een geit een makkelijke prooi. Het komt in Afrika dus regelmatig voor dat boeren hun dieren kwijtraken aan roofdieren. Wat ze dan vaak doen is het karkas vergiftigen in de hoop dat de leeuw terugkomt en dat dan hun probleeem is opgelost. Maar het zijn vaak juist de gieren die hier het slachoffer van worden. Dierverzorgster Silke: "Vaak zijn er dan een of twee leeuwen dood. Maar op een zo'n koe komen makkelijk vijftig, zestig gieren af. Die gaan dan ook dood. Het gaat voor de gieren nog harder dan voor de leeuwen. Vandaar dat we graag aandacht willen vragen voor gieren. Ze zijn heel nuttig, maar ook de meest bedreigde vogelsoort op aarde."