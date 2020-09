Hilversumse kerken deze maand weer open na coronasluiting

De meeste Hilversumse kerken zijn sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland, afgelopen maart, nog steeds dicht. Slechts enkele kerken openden voor de zomer hun deuren al weer.

Kerkgangers konden de kerkdienst in de tussentijd online volgen, maar willen niets liever dan weer echt in de kerk zitten. "‘Kerkdiensten meemaken terwijl je met een kop thee lekker in je huiskamer op je bank zit is mooi, maar het daadwerkelijk met elkaar samen zijn op zondag heeft een grote meerwaarde", zegt predikant Erik van Halsema van de protestantse kerk.

Vooraf aanmelden

De kerken gaan open, maar volgen wel alle coronamaatregelen. Dat betekent onder meer anderhalvemeter afstand houden, met als gevolg dat nog niet iedereen de kerk weer in kan. Kerkgangers van enkele kerken moeten zich daarom van te voren aanmelden om naar de kerk te kunnen.

Voorlopig blijven de online kerkdiensten nog gewoon beschikbaar voor iedereen die geen plekje in de kerkbank heeft weten te bemachtigen.