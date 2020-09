Grote brand maakt loonbedrijf Grootebroek met de grond gelijk

GROOTEBROEK - Een loonbedrijf in Grootebroek is vannacht door brand verwoest. De brand in het bedrijf aan de Industrieweg werd rond 4.15 uur ontdekt, en is inmiddels onder controle. Er is niemand gewond geraakt.

Het getroffen bedrijf is gespecialiseerd in de reparatie van landbouwvoertuigen. Het pand staat nog overeind, 'maar daar is ook alles mee gezegd', zegt verslaggever Maarten Edelenbosch op NH Radio. "Het is één grote ravage."

Hoewel het vuur inmiddels onder controle is, is de brandweer nog wel druk bezig, ziet Edelenbosch."Ze zijn al begonnen met slopen, om te voorkomen dat het vuur opnieuw oplaait. Het is één grote ravage."

Garage

Een naastgelegen garagebedrijf, op slechts enkele meters van het afgebrande pand, heeft de brand redelijk doorstaan. "Er is wel het een en ander gesmolten, maar voor de rest is het bedrijf ongeschonden, dat mag een klein wonder heten."