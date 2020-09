Raad Medemblik geeft klap op inbreng Regionale energiestrategie

De meeste ophef vanuit de gemeente kwam vanuit de Andijkers. In het plan Duurzaam Leefbaar - een alternatief plan - staan namelijk in een voorlopige versie eilanden met zonnepanelen getekend voor de weidse kust van Andijk. Dit stuitte de zwemclub in Andijk tegen de borst; zij genieten dagelijks van het volgens hen unieke historische karakter van hun stukje dijk en IJsselmeer.

In het raadsbesluit staan de punten verwoord die de raad mee wil geven aan het landelijke bestuur van de RES. De gemeente geeft aan dat zij zich uitsluitend op zonne-energie willen richten op land, dan wel op het IJsselmeer. Ook vragen zij het plan RES Duurzaam leefbaar van Kor Buitendijk te overwegen als serieuze inbreng voor invulling van de plannen in Medemblik - dit is een alternatieve RES die kijkt hoe het zonder windmolens op land kan en zonder zonneweides op landbouwgrond.

Ria Manshanden had - om de Andijkers te steunen - namens Groen Links een amendement ingediend om het bewuste stukje Andijk te sparen in de plannen en stuurde bij de raad aan om het weidse zicht veilig te stellen in de wensen en beperkingen voor de RES. Dit vond onvoldoende steun in de raad. De wethouder noemt het een begrijpelijk amendement, maar vond het wat voorbarig. "We zitten in een proces met elkaar. Inwoners vinden hier iets van en dat is een goed teken, maar ze zijn wel wat stellig."

Volgens Nederpelt kunnen die eilanden juist een positieve bijdrage leveren: "Die zijn daar niet voor niets getekend bij Andijk: PWN heeft problemen met de kwaliteit van het drinkwater daar en deze eilanden kunnen de kwaliteit verbeteren. Daarnaast zijn de eilanden nu even niet in zicht, het kan zijn dat ze uit de plannen zijn. Ik vind het een belachelijke optie dit nu al uit de plannen te houden, maar tegelijkertijd moeten we goed luisteren naar de inwoners."

Bezwaar jachthavens overboord

Bezwaar kwam ook uit de hoek van de jachthavens in omgeving van Andijk, zij zijn bang dat met de plannen voor zonne-eilanden de watersport in het gedrang komt. Ook hier is Nederpelt niet bang voor. "Dat is niet mijn intentie en dat is zeker niet waar ik voor sta. Ook de heer Buitendijk die het plan heeft geschreven is een fervent zeiler: ik zie juist kansen voor watersport."

Een aantal van de ingediende moties in de raad scharen zich achter hetzelfde punt. De indieners benadrukken dat zij het belangrijk vinden dat er niet alleen gekeken wordt naar hoe we energie kunnen opwekken, maar dat we ook moeten blijven kijken hoe we energie kunnen besparen: want wat je bespaart hoef je niet op te wekken. Ook staat de raad open voor alternatieve vormen van energie en nieuwe technieken, wel willen zij biomassa hierin uitsluiten.