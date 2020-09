Haarlem Culinair in regen van start, maar: "Temperatuur van mij en het eten goed"

HAARLEM - "En nou hebben we óók nog een stroomstoring", aldus een balende Henny Leeflang. Hij organiseert al jarenlang Haarlem Culinair en had de aftrap van deze vijfentwintigste jubileumeditie toch iets anders voorgesteld. De regen kwam vanavond namelijk met bakken uit de lucht in Haarlem. Maar wat maakt het allemaal uit, Leeflang én Haarlem zijn allang blij dat hét culinaire evenement van de stad dit jaar toch door kan gaan.

Donderdagmiddag om half vijf begint de eerste shift van drie uur. De bezoekers krijgen tot half acht, zes gangen van zes Haarlemse restaurants voorgeschoteld. En natuurlijk de nodige biertjes en wijntjes. Om acht uur begint dan de volgende shift van drie uur met nieuwe gasten, maar met dezelfde gerechten. Door de hevige regenbuien moet Leeflang een paar uur voor de opening zijn hele plan omgooien. "We hebben het hele terras moeten veranderen en alles moeten verplaatsen. Het is wel een beetje chaotisch begin zo."

Het was nog spannend of Haarlem Culinair überhaupt door zou gaan. Normaal vindt het evenement in augustus plaats, maar na lang overleg met de gemeente kreeg Leeflang toch groen licht. Het resultaat is een beperkte versie in vergelijking met de voorgaande edities. "Ja, alles is anders. Normaal staan hier zestien restaurants in tenten, is er een grote centrale bar en een parasol van tweeëndertig meter. Dan is het helemaal vol met publiek en kunnen ze meezingen met de dj, maar dat mag allemaal nu niet. Je moet blijven zitten, mag niet meezingen en ook niet dansen", aldus Leeflang.

Bezoekers moeten vooraf reserveren, een gezondheidsverklaring doorgeven, bij de ingang wordt de lichaamstemperatuur nog even gemeten, de handen gedesinfecteerd en dan mogen de gasten aan tafel. Natuurlijk op veilige afstand van elkaar. Twee beveiligers houden in de gaten of de regels ook worden nageleefd.

Haarlem Culinair duurt tot en met zondag en Leeflang hoeft niet bang te zijn dat de bezoekers wegblijven. Een deel van de shifts is namelijk al uitverkocht. Tijdens de eerste shift zijn toch wel wat tafeltjes leeg, maar dat is gezien het aanvangstijdstip van half vijf ook niet zo verwonderlijk. "Ik ben supertrots dat er nu toch honderd mensen zijn gekomen op deze druilerige donderdagmiddag. Vanavond, tijdens de tweede shift, zit het gelukkig helemaal vol met tweehonderdzestig gasten."

"We hadden ons verheugd op een zonnig middagje, maar dat is iets anders gelopen", aldus één van de gasten. "Maar we zitten hier heerlijk te genieten." Zalm, zeeduivel, tonijn, maar ook ossenhaas en Beef Teriyaki worden, onder het genot van Duitse wijnen, geserveerd. "Je hebt wat minder drukte en rumoer, maar het is wel ok."

"Het eten is prima, heerlijk", aldus een andere bezoeker. "Mijn lichaamstemperatuur was overigens wel 34 graden, dus ik weet niet of dat wel zo goed is. Ik ga straks maar even bij de medische post langs", lacht hij. "Mijn temperatuur was goed en die van de gerechten ook. Ik houd wel even mijn jas aan, want de regen slaat nog wel eens naar binnen", vertelt een meneer.

Trots

In de keuken wordt hard gewerkt door het personeel van de zes Haarlemse restaurants om de gerechten piekfijn aan de man te brengen. Leeflang kijkt er, ondanks de stress van het opbouwen en zijn door de regen doorweekte kleren, vol trots naar. "Het is de vijfentwintigste editie, de stad bestaat 775 jaar en we zijn een stad waar heel veel gegeten en gedronken wordt. Dan moeten we dat verdorie ook laten zien, niet alleen aan de Haarlemmers, maar ook aan alle mensen die langs lopen." De stroomstoring was overigens snel verholpen.