Parenclub is gewoon open: "Sperma is niet gevaarlijk voor overdracht virus"

ZAANDIJK - Discotheken en nachtclubs moeten hun deuren voorlopig nog even gesloten houden, maar dat geldt niet voor parenclubs als de Showboat in Zaandijk. Daar is vanaf 10 juli alweer volop bedrijvigheid te vinden, al vraagt het bezoeken van een seksclub in coronatijd soms om wat aanpassingen.

Deew Harnam doet de programmering bij de swingersclub en vertelde vanmiddag bij Spitstijd op NH Radio over de soms bijzondere taferelen die hij bij de club ziet. "Mensen worden creatief, dus je ziet dan vrouwen rondlopen met mondkapjes waar op staat 'daar moet een pik in', en dat soort teksten."

In delen van de club is het dragen van een mondkapje verplicht, maar wie de rust opzoekt in een van de intieme ruimtes heeft daar de vrijheid om zelf te bepalen. "Je kan flirten met je ogen, en als het leuk is kan je naar beneden om in een kamer verder plezier te hebben." De bezoekers hebben geluk: sperma is niet zo gevaarlijk voor de overdracht van het coronavirus, speeksel daarentegen wel.

Eigen gezonde verstand

In de club, waar normaal een flinke dansvloer is, zijn de nodige aanpassingen gedaan om binnen de coronamaatregelen te kunnen werken. Daarbij is hulp ingeschakeld van de gemeente. Op de dansvloer zijn tafels neergezet zodat er niet meer kan worden gedanst, en tussen de banken zijn schotjes geplaatst.

Mensen die besluiten om de intimiteit op te zoeken worden gevraagd hun eigen verstand te gebruiken. "Sekswerkers mogen bepalen of zij in een kamer wel of geen mondkapje dragen, en dat geldt bij ons ook. Waar we iedereen op wijzen is: denk aan je eigen gezondheid. Bedenk of het verstandig is of niet."

BOA's komen ook hier op bezoek

Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over bezoekjes van BOA's, die alle plekken controleren waar mogelijk coronaregels worden overtreden. "Handhavers zijn natuurlijk in functie. We geven ze een rondleiding zodat ze alles kunnen zien."

Mensen die bang zijn dat hun intieme onderonsje in een privékamer ruw wordt onderbroken door een BOA die in uniform en met wapenstok zonder te kloppen naar binnen komt worden door Deew gerustgesteld. "We hebben afgesproken dat de privéruimtes niet gecontroleerd worden. Na elk bezoek van de handhaving bespreken we wat er goed ging en wat er beter kan."

Net als vrijwel iedere onderneming is het ook voor de Showboat nog maar afwachten of ze het hoofd boven water kunnen houden. "Normaal kunnen er zo'n 280 mensen bij ons terecht, maar door de maatregelen is dat nu al maximaal 150. En daar zitten we eigenlijk nooit aan, omdat mensen toch die risico's inschatten."