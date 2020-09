Guus Til op huurbasis naar Bundesliga, Freiburg nieuwe bestemming

De 22-jarige middenvelder vertrok in de zomer van 2019 bij AZ. Het avontuur in Rusland is voor de Noord-Hollander nog niet geworden wat hij had verwacht. Til is daarom blij met zijn verhuur aan Freiburg. "Ik heb van veel mensen gehoord dat Freiburg een familiaire club is, dus ik ben blij dat ik daar nu deel van uitmaak. Het tempo in de Bundesliga ligt hoog, maar dat past wel bij mijn spel. Ik heb dan ook niet lang hoeven nadenken over dit aanbod", laat hij weten op de clubsite.