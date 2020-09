Achter de schermen bij samenwerking tussen NH Nieuws en AT5

"Vroeger gaven wij AT5 een zak geld en zeiden we: 'jongens, succes! Maak de verhalen die jullie willen", vertelt hoofdredacteur van NH Nieuws, Ib Haarsma. "Maar nu vullen we elkaar aan. In plaats van zeven verslaggevers hebben we er nu bijvoorbeeld veertien in Amsterdam."

Samensteller van de (nieuwe) Amsterdamse redactie bij NH is Anne Deiman. Ze vertelt dat de NH-redactie en AT5 wel vier keer per dag contact hebben over de verhalen die gemaakt worden.

Op de vraag of er ooit spanning tussen de redacties bestaat over wie welk verhaal gaat maken antwoord Anne dat iemand dan toch moet toegeven of in goed overleg besloten moet worden wie het uiteindelijk doet. "Als het verhaal maar wordt gemaakt", besluit Anne.