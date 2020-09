Dubbel geluk bij Reddingsbrigade Enkhuizen na gulle giften

Een enthousiaste vader, die twee kinderen heeft rondlopen bij de reddingsbrigade, bood aan om hulp te bieden. Met zijn eigen bedrijf heeft hij vorige week een cheque van 500 euro gegeven en stelde hij ook voor om de laptops, die ze hadden staan, te laten controleren door een ict-bedrijf.

"Een laptop gebruikten de kinderen voor spelletjes en de andere laptop voor de administratie, maar ze waren beiden al erg oud", vertelt voorzitter Paula Hoexum. Ze was ook blij dat de laptops nagekeken konden worden, maar des te meer blij toen ze een telefoontje kreeg dat er twee nieuwe laptops hun kant op kwamen. "Volgens het ict-bedrijf waren de computers overleden en waren de foto's nog te redden. We zijn erg blij met deze bijdrage", vertelt ze enthousiast verder.

Kleine spullen

De cheque van 500 euro gaan ze vooral besteden aan kleine spullen die nodig zijn voor de reddingsbrigade. "In 2012 hebben we een grote brand gehad en toen zijn we alles kwijtgeraakt. Met weinig kosten hebben we materiaal aangeschaft, zoals de laptops. Deze bijdrage kunnen we goed gebruiken voor bijvoorbeeld prikkers en een waterkoker", vertelt ze verder. Maar ook de kinderen vergeet ze niet, dus er komen ook spullen om deze winter met ze te knutselen