Gooise GGD: leraren en zorgmedewerkers krijgen nog geen voorrang op coronatest

De GGD laat weten de afgelopen tijd vaak vragen te hebben gehad van onder meer scholen of bepaalde groepen wel voorrang kunnen krijgen op zo'n test. "Een begrijpelijke vraag, want het testen kan, omdat het nu erg druk is, soms twee dagen duren. Net als de uitslag", stelt de GGD.

Omdat het zo lang duurt, kunnen bijvoorbeeld leraren soms meerdere dagen niet op school werken en dat zorgt ervoor dat bepaalde klassen naar huis moeten worden gestuurd. Ook kinderdagverblijven en zorgorganisaties lopen tegen zulke problemen aan.

De GGD geeft aan dat het op dit moment niet mogelijk is om groepen voorrang te geven. Ook landelijk gezien is dat nog niet mogelijk.