Rob en z'n team helpen kwetsbare Weespers door voor ze te koken

WEESP - Kookteam Weesp gaat elke week koken voor stadsgenoten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. "Om te laten zien dat ze niet alleen zijn en vergeten worden", vertelt Weesper Rob Bergsma, één van de initiatiefnemers. Rob zat een tijd in een depressie en weet precies hoe het is om je alleen te voelen.

"De eerste maanden zat ik alleen maar op de bank. Ik heb een hele dikke kuil in de bank van het zitten. Want ik deed niets. Dus ik weet hoe het voelt om in zo'n situatie te verkeren. Daarom vind ik het zo belangrijk om dit te mogen doen voor de mede-kwetsbaren", zegt Bergsma.

Met zo'n vijf vrijwilligers vormen ze nu 'Kookteam Weesp' en vanuit Fort Ossenmarkt maken ze de maaltijden klaar voor iedereen die het goed kan gebruiken . Zo probeert het team de mensen uit hun sociale isolement te halen. "In het begin is het schuchter, maar later leren ze je kennen en gaan ze vragen en zo krijg je een band met elkaar", vertelt Bergsma.

Paul Jongsma en Yvonne van Veer sloven zich elke woensdagmiddag uit in de keuken om iets lekkers op tafel te zetten. Beiden vinden het fijn om iets te betekenen voor een ander en toevallig houden ze ook nog van koken.