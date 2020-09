Meer personeelsleden van Bussums zorgcentrum besmet met corona: alle bewoners worden getest

BUSSUM - Het aantal coronabesmettingen onder personeel van het Bussumse woonzorgcentrum De Gooise Warande is de afgelopen dagen gestegen van vier naar zeven. Dat bevestigt Vivium Zorggroep aan NH Nieuws. Van de twee met corona besmette bewoners is er ondertussen één genezen.

De zieke medewerkers van het woonzorgcentrum zitten thuis. "Het gaat natuurlijk om een relatief grote groep, maar we kunnen de afwezigheid van deze collega's tot nu toe nog opvangen", vertelt Vivium-woordvoerder Nicole Boer.

De nu nog met corona besmette bewoner van de Gooise Warande zit in thuisisolatie. Datzelfde geldt voor andere bewoners die met deze bewoner of met zieke personeelsleden in contact zijn geweest. Het complex zelf gaat niet op slot, omdat mensen er zelfstandig wonen.

Alle bewoners getest

De situatie rondom de coronabesmettingen in het woonzorgcentrum blijft desalniettemin onzeker. Om een goed beeld te krijgen van de ernst van de situatie worden morgen alle bewoners van de Gooise Warande getest. "Daarvoor richten we een mini-teststraat in, in het restaurant van de Gooise Warande. De tests moeten duidelijk maken hoeveel coronabesmettingen er daadwerkelijk zijn, maar moeten juist duidelijk maken wie er niet ziek zijn en wie er daarom niet in isolatie hoeft."