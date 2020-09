Met vogelvrienden Jesse en Lars op zoek naar 'supergave soorten' in Kennemerduinen

OVERVEEN - Wat ooit bekendstond als een oubollige hobby voor natuurliefhebbers met geitenwollensokken, is tegenwoordig populairder dan ooit. Steeds meer mensen lijken te ontdekken hoe leuk is het om vogels te kijken, en worden daarbij geholpen door Zandvoorter Jesse Zwart en Heemstedenaar Lars Buckx, die excursieplatform dagjevogelen.nl hebben opgericht. NH trok met de vogelvrienden de Kennemerduinen in om te zien welke vogels er tijdens de najaarstrek over onze provincie komen.

"Als we een zeldzaamheid zouden vinden, zouden we een mooie week hebben, denk ik", zegt Jesse terwijl hij met Lars en verslaggever Roos Elkerbout het duingebied in banjert. "Maar daarbuiten is het ook supergaaf om de vogeltrek mee te maken, en iedere dag verandering te zien."

De excursies die via dagjevogelen.nl worden aangeboden zijn voor 'iedereen die enthousiast is over de natuur', vertelt Jesse. Hoewel beide mannen een verrekijker om hun nek hebben hangen, heb je dat instrument eigenlijk niet nodig, aldus Jesse. "We willen iedereen een keer meenemen om te laten zien hoe leuk het is om op zoek te gaan naar vogels."

Om goed in kaart te brengen welke vogels van het gebied gebruikmaken, worden ze gevangen en geringd. Dat gebeurd bij de ringbaan, waar vogels in speciale netten worden gevangen. Vogels die in verstrikt raken in een net, worden geringd en vervolgens weer vrijgelaten, in de hoop ze in de toekomst weer eens terug te zien.

Unieke code

"Deze vogels zijn hier net gevangen", vertelt Lars over twee kleine vogeltjes die hij en Jesse vasthouden. "Die zijn onderweg naar hun overwinteringsgebied in Noord-Afrika. En tijdens de trek vangen we ze hier, om ze te wegen, te meten en meer over de vogels te weten te komen. En ze krijgen een ringetje met een unieke code aan hun poot, zodat we ze kunnen volgen."