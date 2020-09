Enkhuizense steekt na roken 'grote joint' Jaguar van buurman in de fik: OM eist 30 maanden cel

ENKHUIZEN - De vrouw uit Enkhuizen die verdacht wordt van het in brand steken van de Jaguar van haar buurman, hoorde vanmiddag in de rechtbank van Alkmaar dertig maanden gevangenisstraf tegen zich eisen, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Zelf zegt zij zich niets van het voorval te herinneren, omdat zij een 'grote joint' had gerookt.

Inter Visual Studio / Daniëlle Rood

Op 28 mei werden twee bewoners aan De Dijk in Enkhuizen na middernacht wakker van een buurvrouw die op de deur bonste: de jaguar die bijna tegen het huis aan stond geparkeerd stond in vuur en vlam. Het vuur slaat niet over op de woning aan De Dijk en de bewoners komen ondanks het gevaar en de impact met de schrik vrij. De verdachte is Alida S., de buurvrouw die diezelfde avond een vuurtje stookt op het hout van een bouwsteiger voor haar deur. Tussen de dader en het slachtoffer ontstaat die avond een woordenwisseling, omdat de buurman gevaar ziet in haar vuurkorf. De verdachte vindt dat de buurman zich er niet mee moet bemoeien en maakt hem voor 'van allles' uit. Naar eigen zeggen gaat Alida S. daarna weer naar huis om te gaan slapen en wordt zij later wakker van een brandlucht.

Camerabeelden vertellen ander verhaal Op camerabeelden van omwonenden is volgens de rechter echter te zien hoe een vrouw met een korte jas en haar hand in het gips na middernacht met een flakkerend voorwerp bij de auto knielt. Even later loopt zij snel weg in de richting van de woning van de verdachte. Alida S. - de verdachte - zegt zich niets van het voorval te kunnen herinneren. "Ik had zo'n groot ding opgerookt en ik weet er niets meer van." Ze was onlangs van de racefiets gevallen en had last van haar rug. Een buurvrouw zou haar een joint hebben gebracht tegen de pijn, verklaart zij. Ook haar hand zat hierdoor in het gips, bevestigt zij. Zorgen over geestelijke toestand Al langere tijd maken buurtbewoners en familieleden zich zorgen over haar gedrag, vertelt het slachtoffer en bevestigt de rechter. Zo is er eerder een melding bij de politie gemaakt over kaarsen op de bouwsteiger. Psychologisch onderzoek wijst uit dat Alida S. mogelijk lijdt aan een hypomanische episode door een bipolaire stoornis. De mate waarop dit invloed heeft gehad op de nacht van 28 mei is lastig vast te stellen volgens het psychologisch rapport. De officier van justitie is van mening dat er wettelijk overtuigend bewijs is dat Alida S. de auto in brand heeft gestoken en daarmee de levens van haar buren in gevaar heeft gebracht. Hij eist dertig maanden gevangenisstraf waarvan 10 maanden voorwaardelijk en een ambulante psychische behandeling met meldingsplicht bij de reclassering.

Ondanks de vastgestelde stoornis vraagt de officier de geestelijke toestand niet mee te wegen in de strafmaat. "Opmerkelijk", vindt de advocaat van de verdachte David Rutte. "In vergelijkbare zaken wordt dit wel meegenomen en heeft het invloed op de eis. De eis vind ik te hoog en ik vind het moeilijk voor te stellen dat een psychische stoornis die ten tijde van de brand al speelde geen invloed heeft gehad op haar handelen." De slachtoffers wonen de zitting bij en lezen in de rechtzaal een verklaring voor die voelbaar maakt hoe zij die nacht hebben beleefd. "We werden gewaarschuwd door de buurvrouw en toen we naar buiten keken zagen we een compleet inferno voor huis: de vlammen sloegen uit de auto; er was politie en brandweer. De volgende ochtend beseften aan de dood te zijn ontsnapt." Vertrek uit Enkhuizen Niet alleen zijn de slachtoffers angstig als zij terugdenken aan het moment, maar ook de terugkeer van Alida S. in de buurt baart hen zorgen. "Moeten we er in de toekomst aan wennen dat onze monumentale woningen in de straat zomaar kunnen afbranden? En wat als ze wraak neemt of in herhaling valt?" Daar hoeven de buurtbewoners zicht geen zorgen over te maken, want volgens de verdachte zit haar tijd in Enkhuizen er op. "Wij vertrekken hier: Enkhuizen smult van deze verhalen. Wij willen hier niet meer wonen." De verdachte zit nog vast. De definitieve uitspraak vindt plaats op 17 september.