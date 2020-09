Mercedesrijder plundert bloemenstalletjes: "Wat moet je met die paar tientjes?"

HEILOO - Bloementeler Joris van der Velden uit Heiloo is er goed ziek van. Hij verkoopt bloemen langs de kant van de weg, maar zijn kluisje in het karretje, is in korte tijd al drie keer opengebroken. Toen hij een camera plaatste kwam hij tot zijn verrassing erachter dat een man met een zilvergrijze mercedes de mogelijke dader is. Uiteindelijk blijkt zelfs dat de man bij meerdere bloemenkarren langs is geweest.

Joris weet zeker dat de bestuurder van de Mercedes, meerdere keren zijn kluisje probeerde te kraken. "Hij loopt voortdurend om het stalletje heen om te kijken of er niemand aan komt lopen. Dan gaat hij weg zonder bloemen. Later komt hij weer terug en dan koopt hij weer geen bloemen. En daarna blijkt het kluisje te zijn gekraakt. Bizar eigenlijk, wat moet je met die paar tientjes?"

Bloemenkluiskluns

De bloementeler besluit de beelden te delen via facebook. En Joris blijkt niet de enige tuinder die gedupeerd is door de man. Ook in Heemskerk slaat hij toe en ook daar staat hij op camera. "Daar was de man nog brutaler. Toen hij bezig was, kwam er een klant aan die hij ook nog heeft geholpen. Niet echt slim natuurlijk. Er zijn nu ook getuigen. Ik noem hem dan ook de bloemenkluiskluns."

Ook Marco Beentjes uit Castricum is gedupeerd. Hij heeft gister een nieuw kastje opgehangen, maar trof aan het einde van de dag opnieuw een leeg geldkistje aan. "Kutzooi", laat hij aan NH Nieuws in krachtige bewoordingen weten. "Ik ben er klaar mee. Er is vanaf zaterdag onafgebroken gestolen. Dit jaar lijkt het erger dan vorig jaar. Mensen jatten meer of doen er te weinig in . De moed en de zin gaat er aardig uit zo."

Traditie

Joris van der Velden gaat voorlopig door met de bloemenverkoop langs de weg. Hij wil zijn klanten niet teleurstellen. "Het is zo'n leuke Nederlandse traditie, dit zie je niet in het buitenland. Veel mensen zijn blij dat ze hier bloemen kunnen kopen. Ik hoop dat de dader dankzij de aandacht in de media stopt. En ik hoop dat z'n kinderen hem in de krant zien staan. Het zal je vader maar zijn."