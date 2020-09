Loodzware loting voor SEW in European Cup: "Ze zijn veruit de favoriet"

NIBBIXWOUD - "Het is een natuurlijk een fantastische loting", reageert SEW-trainer Arthur Langedijk op het Europa Cup-treffen met het Spaanse Rocasa Gran Canaria. De ploeg won de afgelopen vijf jaar twee keer de EHF European Cup en werd één keer tweede.

Leo Giovannangelo

Op 10 of 11 oktober wordt (vooralsnog) de eerste wedstrijd gespeeld. "Als alles doorgaat, mag je spelen op de Canarische Eilanden. Daarbij komt dat de Spaanse Liga veel sterker is dan de Nederlandse. Het is niet zomaar een ploeg, ze hebben al een aantal keer de Europa Cup gewonnen en zijn natuurlijk veruit de favoriet. Afgelopen jaar hebben ze niet zo goed gepresteerd. Ze werden achtste in de Liga."

Quote "Ik neem aan dat het over vijf weken wel anders is. Ik ga er dus gewoon vanuit dat we eerst uit en dan thuis spelen" SEW-TRAINER ARTHUR LANGEDIJK

Er geldt op dit moment 'code oranje' voor Spanje. Reizigers moeten tien dagen in quarantaine bij terugkomst naar Nederland. "Ik heb mij er niet zo goed in verdiept. Andere mensen bij SEW hebben dat gedaan. Als daar nu code oranje zou zijn, is er een negatief reisadvies vanuit Nederland. Ik neem aan dat het over vijf weken wel anders is. Ik ga er dus gewoon vanuit dat we eerst uit en dan thuis spelen. Wat er nog gaat gebeuren, weet niemand."

Spanje of Zwitserland Voor de loting was al bekend dat de handbalsters uit Nibbixwoud in Spanje of Zwitserland moesten spelen. "Zwitserland is niet zo aansprekend, Spanje daarentegen wel. De mannen zijn wereldkampioen geworden en de vrouwen zijn van het kaliber van het Nederlands team. Spanje spreekt ook aan vanwege het betere klimaat. Allemaal facetten die heel erg aantrekkelijk zijn."