Texelse huurders van chalets boos nu ze plaats moeten maken voor luxe resort

TEXEL - De eigenaars en huurders van chalets op chaletpark De Driehoek nabij De Koog zijn boos nu ze hebben gehoord dat ze plaats moeten maken voor een luxe resort. Op het oude deel van het terrein zijn de jaarcontracten al niet meer verlengd en moeten mensen voor 1 januari weg zijn. Ook de chalethouders op het nieuwe deel staat dit lot te wachten. "We moeten er allemaal af", schrijven ze in een noodkreet aan de gemeente.

Het park is recent doorverkocht aan vakantieparkontwikkelaar EuroParcs, aldus mediapartner Texelse Courant, die van het chaletpark een luxe resort wil maken. Het terrein zal dan worden omgedoopt in Resort De Koog en op het oude gedeelte moeten 37 lodges komen te staan. Hoewel de huidige chalethouders op het nieuwe deel officieel nog niet weg hoeven, hebben ook zij bericht gekregen dat ze hier wel 'rekening mee moeten houden'.

De chalethouders voelen zich in de steek gelaten, zo schrijven ze aan de gemeente: "We moeten er allemaal af. Dit betekent een enorme kapitaalvernietiging voor ons allemaal."

Spaargeld

Toen het park eind vorig jaar werd verkocht, was de mensen naar eigen zeggen beloofd dat ze op hun plek konden blijven zitten. De eigenaars deden de huurders van het nieuwe deel het aanbod hun kavel voor 110.000 tot 125.000 euro te kopen. Maar voor de huurders was dit geen optie: "Voor de mensen van ons, van wie velen al hun spaargeld in het chalet hebben gestoken en bij de bank geen lening van deze orde kunnen krijgen, geen haalbaar aanbod." Vervolgens is nog een poging gedaan een gezamenlijk bod te doen, maar zonder succes.

De nieuwe eigenaren hebben hierna het complete park verkocht aan EuroParcs, en de rest geschiedde. "Met geen woord wordt gerept over de belofte dat er met ons deel niets zou gebeuren", schrijven de huurders. "Geen zorgen, zeiden de eigenaars, we zoeken net zo lang tot we een koper hebben gevonden die jullie belangen goed zal behartigen."

Kernwaarden

Enige tijd geleden werden de 37 lodges te koop aangeboden en ze waren binnen een week verkocht. De huurders vinden het onbegrijpelijk dat dit met het 'hun' terrein heeft kunnen gebeuren. "Dit is toch niet waar Texel voor staat? Dit past toch niet binnen de Texelse kernwaarden, kleinschalige recreatie en passend in de natuurlijke omgeving. Wordt Texel alleen nog maar een speeltuin voor mensen met het grote geld?"

EuroParcs was niet bereikbaar voor commentaar. De raadscommissie buigt zich vanavond over dit onderwerp. "We beseffen dat de rol van de gemeente bij dit onderwerp zich beperkt tot het bestemmingsplan (is het gebruik conform de regels?) en verlening van vergunningen, maar toch willen wij hier over spreken", aldus de partijen die het op de agenda hebben gezet.