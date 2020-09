Nieuwe regeling Haltestraat Zandvoort verdeelt ondernemers

ZANDVOORT -De meeste restaurant-en cafehouders in de Zandvoortse Haltestraat zijn niet blij met de nieuwe regeling, waarbij de straat om zes uur 's avonds wordt afgesloten voor verkeer (op vrij, zat en zo). Dit is drie uur later dan tijdens de proefregeling in de zomerperiode en dat betekent dat ze hun terrassen ook pas om zes uur kunnen uitzetten. Dit vinden ze veel te laat en ze vrezen daarom inkomstenverlies. De verdeeldheid onder lokale ondernemers is groot. De meeste winkeliers zijn namelijk juist blij dat de tijden worden aangepast.

Eind mei kondigde het college van Zandvoort een proefregeling aan voor de Haltestraat. Op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag ging de straat vanaf drie uur 's middags op slot voor verkeer, zodat horecazaken meer ruimte hadden om hun terras volgens de coronaregels neer te kunnen zetten. Zonder het verkeer, bleef er genoeg ruimte over voor voetgangers. De regeling was een proef en een handreiking van het college aan de Zandvoortse horecaondernemers. Onlangs besloot het college de proef te verlengen, maar de tijden wel aan te passen. Vanaf vrijdag 4 september gaat de straat vanaf zes uur 's avonds op slot voor verkeer en alleen op vrijdag, zaterdag en zondag. Horeca De meeste horecaondernemers zijn hier niet blij mee, omdat het uitzetten van een terras om zes uur 's avonds ronduit onhandig is. Volgens Ron Brouwer, eigenaar van cafe Laurel en Hardy in de Haltestraat is het eigenlijk niet te doen.

Brouwer zag de bui al hangen toen het besluit van het college bekend werd gemaakt, omdat hij zelf ook bij de besprekingen met de gemeente heeft gezeten en vindt het heel jammer. "Iedereen komt natuurlijk op voor z'n eigen belangen, maar in de dit geval is het jammer dat het college opkomt voor de winkeliers. "

Quote De tijden zijn voor ons niet te doen en 't is jammer dat het college hiervoor gekozen heeft want dit is een echte horecastraat ROn Brouwer cafe Laurel & Hardy

Winkeliers De meeste winkeliers in de straat zijn juist blij dat er een einde is gekomen aan de proef zoals die afgelopen zomer heeft gedraaid. Met het op slot gaan van de straat voor verkeer om drie uur 's middags, misten ze flink wat klandizie. Een aantal ondernemers die liever niet bij naam genoemd worden, vertelden aan NH Nieuws dat het ronduit stil werd in hun zaak. Zo vertelt een ondernemer: "Ik kon om drie uur beginnen met schoonmaken." En een andere ondernemer kon op z'n kassa zien dat er bijna geen transacties meer plaatsvonden na drie uur. Henk Bluijs, eigenaar van bloemenzaak Bloemenhuis W. Bluijs, maakte zich bij de aankondiging van de proef niet zo druk over de regeling. Maar kwam er later achter dat het toch nadelig uitpakte, voor zijn zaak aan het einde van de Haltestraat.

Op regenachtige dagen ging de Haltestraat deze zomer ook dicht om drie uur s'middags en dan waren de terrassen vaak leeg. Volgens Bluijs werkte dat totaal niet en bleef het dan helemaal stil in zijn zaak.

Tot 1 november blijft de nieuwe regeling van kracht. Of deze komende winter verlengd gaat worden, is nog onbekend.