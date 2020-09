Supportersvereniging Ajax: "Dit is een tussenstap die we moeten nemen"

AMSTERDAM - "We hadden natuurlijk op meer gehoopt, maar 15.000 man is nog altijd meer dan helemaal niks of zesduizend. Het is dus fijn dat we kunnen opschalen", aldus Fabian Nagtzaam, voorzitter van de Supportersvereniging Ajax. Hij is blij dat er meer publiek aanwezig mag zijn bij de eerste vier thuiswedstrijden van de Amsterdammers.

"Het is eigenlijk een heel groot compliment voor onze supporters", begint Nagtzaam. "We begonnen tegen RKC Waalwijk zonder publiek. Er was 3000 man aanwezig tegen FC Utrecht, dat werd opgeschaald naar 6000 in de duels tegen Hertha BSC en Eintracht Frankfurt. Door het positieve gedrag van de supporters is de capaciteit uitgebreid naar 15.000 fans. Het is desondanks wel een groot gemis voor alle mensen die er niet bij kunnen zijn."

De supportersvereniging ziet dit als een tijdelijke oplossing. "Als dit nodig is om uiteindelijk naar volle stadions te gaan, dan is dit een tussenstap die we samen moeten nemen", laat Nagtzaam weten. "Daar hebben we begrip voor. Uiteindelijk staat de gezondheid van onze supporters voorop. Als de Veiligheidsregio zegt dat 15000 het maximale aantal is, moeten we ons daaraan houden. Op het moment dat de eerste vier thuiswedstrijden goed gaan, gaan we met z’n allen pleiten om de capaciteit uit te breiden."

Kaarten via loting

De kaarten voor de vier thuisduels in de eredivisie worden verdeeld via een loting. "Dat is wel het eerlijkst. Seizoenkaarthouders kunnen aangeven met wie ze normaal gesproken naar het stadion gaan, zodat daar rekening mee wordt gehouden. Natuurlijk zijn er ook een heleboel supporters die beslissen om niet te komen, vanwege de maatregelen rondom corona of de sfeer die anders is."