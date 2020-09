Zo gaan zorgcentra in Amstelland om met beschermmiddelen en coronatesten

AMSTELVEEN- Verschillende zorgcentra in Amstelland hebben hun eigen aanpak wat betreft het coronavirus. Waar bij Zorgcentrum Aelsmeer en het Zonnehuis in Amstelveen alleen bij besmettingen wordt gewerkt met beschermende middelen, dragen bezoekers en personeel van de Amstelring preventief een mondkapje.

Bij het Zorgcentrum Aelsmeer wordt met beschermende middelen gewerkt op het moment dat er een mogelijke besmetting binnen de muren van het verpleeghuis optreedt. Volgens directeur Ellen Meily zijn er duidelijke regels over het gebruik van beschermende middelen.

"We gebruiken beschermende middelen als er vermoeden van besmetting of een besmetting is. Personeel dat zich wil beschermen mag dat uiteraard wel. Mede door het lage aantal besmettingen in Aalsmeer denken wij dat het gebruik van beschermende middelen alleen nodig is wanneer er een mogelijke besmetting is. We volgen continu de richtlijnen en adviezen en daar nemen we besluiten op."

Vrijwillig

In het Aalsmeerse verzorgingstehuis is een handjevol medewerkers dat vrijwillig beschermende kleding draagt tijdens hun werk. Daarover vertelt Ellen: "Soms is er twijfel over een cliënt, met name in de thuiszorg, en dan besluiten medewerkers om beschermd te werk te gaan."

Voor Zorgcentrum Aelsmeer is vooral het lange wachten op testuitslagen een knelpunt. Nu twee dagen wachten op een test en vervolgens nog twee dagen wachten op de uitslag eerder regel dan uitzondering blijkt, neemt de druk op het zorgpersoneel toe. "We willen dat er snel getest wordt. Het grootste dilemma is dat mensen een aantal dagen moeten wachten op een test. Al die tijd kan je niet aan het werk."