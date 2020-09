Ruzie loopt uit de hand: man wordt met bierfles op hoofd geslagen

DEN HELDER - Een 22-jarige man uit Den Helder is vannacht gewond geraakt nadat hij bij het uitgaansgebied op de voormalige rijkswerf Willemsoord door een leeftijdgenoot met een bierfles op zijn hoofd is geslagen. De ruzie zou in een café zijn begonnen.

Wat er precies aan de actie is voorafgegaan, is niet bekend. De politie denkt dat de ruzie rond 2.00 uur is ontstaan in een café op Willemsoord en op de parkeerplaats voor het café.

Het slachtoffer werd door de hulpdiensten op de grond gevonden met een flinke wond op zijn hoofd. De dader, een 22-jarige man uit Den Helder, werd in de buurt vlak daarna - en op aanwijzen van het slachtoffer en getuigen - aangehouden. Hij weigerde vervolgens mee te werken aan een alcohol- of drugstest, iets wat de politie hoog opneemt.

Mensen die meer weten over de ruzie, wordt gevraagd zich te melden bij de politie.