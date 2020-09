Burgemeester Oostzaan vindt het welletjes geweest: 'Gezien de dossiers die er spelen'

OOSTZAAN - Na 34 jaar publieke functies te hebben bekleed, vindt burgemeester Rob Meerhof van Oostzaan het tijd voor een opvolger. In een brief laat hij weten een nieuwe ambtstermijn niet te zien zitten. Meerhof raakte begin dit jaar in opspraak toen hij voetbalclub OFC liet sluiten op verdenking van witwaspraktijken.

Meerhof laat weten dat lopende dossiers in de gemeente bij een nieuwe burgemeester in betere handen zijn, omdat een opvolger ze met 'nieuwe energie' kan oppakken. In de kleine gemeente moet de burgemeester veel zelf doen, schrijft hij, en krijgt daardoor altijd veel directe 'feedback' van uit de bevolking.

Die feedback was ook merkbaar toen de burgemeester voetbalvlub OFC sloot omdat er twijfels waren gerezen over de financiële huishouding van de vereniging. Ook een schietpartij en een handgranaat zouden te herleiden zijn geweest tot de club.

Sluiting onterecht

Uiteindelijk besloot de burgemeester op eigen houtje de politie in te zetten en de poorten te sluiten. Dat besluit viel bij een groot deel van Oostzaners in verkeerde aarde. Uiteindelijk oordeelde de rechter dat de sluiting onterecht was.

Voor OFC-bestuurslid Bauke Krijgsman komt het aangekondigde vertrek van Meerhof niet als een verrassing. Hoewel hij vindt dat een burgemeester 'zich beter met dingen als corona kan bezighouden', benadrukt hij dat club en gemeente inmiddels weer met elkaar door één deur kunnen. Toch is hij blij dat een nieuwe burgervader een 'frisse start' kan maken.

Vijf jaar

Meerhof is vijf jaar burgemeester van Oostzaan geweest en stopt op 28 januari van komend jaar.