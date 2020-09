Showman’s Fair Alkmaar serveert rijkelijk gevuld programma

ALKMAAR - Met het binnenhalen van de laatste vergunning, kan de organisatie van Showman's Fair opgelucht ademhalen. Het evenement gaat definitief door in de Alkmaarderhout op 4 t/m 6 september. Het programma voor Showman’s Fair Alkmaar is vrijdag 21 augustus officieel bekendgemaakt via de website en programmafolders. De speciale, coronaproof editie zit vol bijzondere, korte optredens van bekende artiesten en lokale helden.