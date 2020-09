Verzorgende Karin is papierwerk zat: "Heb nou toch vertrouwen in onze inschatting"

WEST-FRIESLAND - Zaterdag 5 september is de landelijke actiedag voor de zorg, een dag die volgens verzorgende Karin Zweed hard nodig is. Haar schoenen staan zaterdag op het Malieveld in Den Haag. Ze zijn versleten door het werk en staan symbool voor de meters die zij al heeft gemaakt in de zorg. "Ik doe dit werk al ruim dertig jaar. Wij zien wat er nodig is op de vloer en dat is vertrouwen."

Karin Zweed

"De zorg waar ik nu in werk is niet waarvoor ik ooit de zorg in wilde", begint Karin haar betoog stellig. Al tweeëndertig jaar werkt ze in de zorg, nu als verzorgende bij Wilgaerden op verschillende locaties. "Het eindeloos registreren van elke handeling heeft zo'n vlucht genomen dat de zorg door papierwerk wordt ondergesneeuwd." En dat is de reden waarom ze vindt dat er iets moet gebeuren. Jarenlang werkte ze als 'Eerst verantwoordelijke verzorgende', maar inmiddels heeft ze de overstap gemaakt naar de flexpool, omdat de administratie daar minder zou zijn. Karin probeert te vertellen hoe het haar werk beïnvloedt, een flinke opsomming volgt. "Als ik vind dat een bedrekje nodig is omdat er valgevaar dreigt, dan overleg ik dit met mijn team. We zetten alle voors en tegens op een rij, vervolgens moet ik de start van de maatregel op papier zetten, een beslisboom invullen en dan moet het tussentijds geëvalueerd worden. Word je er nog wijs uit? En dit is voor één handeling."

Quote "Dat je voor de ouderen het verschil gaat maken is niet meer: door bureaucratie sta je mijlenver van de cliënt vandaan" karin zweed - verzorgende

De cliënten die ze verzorgt hebben door het wegvallen van de bejaardenhuizen al steeds meer en zwaardere zorg nodig. Dat ze dan nog elke actie moet verantwoorden, vindt Karin onbegrijpelijk. "Ik zou willen dat er wordt vertrouwd op wat wij kunnen en op ons eigen inzicht. Als ik dat met mijn team overleg dan moet dat toch genoeg kunnen zijn?" In plaats daarvan moet alles 'geborgd' worden. "Ik doe het zoals ik dat moet doen, maar het is doorgeslagen. We moeten terug naar de basis: zorg leveren." Tekst loopt door onder het artikel.

De zorg lijdt onder het papierwerk volgens Karin. Ze ging wel eens op dagen naar huis dat ze niet meer wist wanneer ze haar cliënt voor het laatst had gezien, dat voelt niet goed. "Het gaat om de cliënten hè, niet om de papieren. Ik heb toen afgesproken dat ik het laatste uur alles uit mijn handen laat vallen en tijd doorbreng met de cliënten. Dat papierwerk komt wel of dat draag ik over."

Quote "Er wordt teveel van bovenaf bepaalt wat er nodig is" Karin Zweed - verzorgende

Ook zorgt het overmatige papierwerk voor een hoge werkdruk, een rotwoord volgens Karin. "Ik ga met heel veel plezier naar mijn werk, maar de druk wordt wel voelbaar als ik zorg moet afraffelen." Door haar ervaring kan Karin goed onderscheid maken in het 'noodzakelijke' papierwerk en wat eventueel kan blijven liggen, maar wanneer je net van de opleiding komt is dat lastig. "Het rooskleurige beeld dat je voor de ouderen het verschil gaat maken is niet meer. Door de bureaucratie sta je mijlenver van de cliënt vandaan." Een oplossing ligt voor haar toch écht in een groter vertrouwen dat in zorgmedewerker gesteld dient te worden. "Er wordt te veel van bovenaf bepaald wat er nodig is en wij worden niet gehoord. Terwijl wij op de vloer staan en zien wat er nodig is. Het moet echt anders: heb nou toch vertrouwen in onze inschatting."