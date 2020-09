De Peiling: CDA wil betaalde seks strafbaar maken

Klanten vervolgen Kamerlid Anne Kuik wil dat Nederland het Zweedse model overneemt. In Zweden is betalen voor seks sinds 1999 strafbaar. Prostituees worden er niet vervolgd, klanten wel. De Zweedse regering denkt dat door die maatregel straatprostitutie is gehalveerd. Vrouw als product "De meeste prostituees zouden eigenlijk geen seks willen met de man die voor hen staat", zegt Kuik in het AD . "Maar het gebeurt toch, omdat er wordt betaald. De instemming wordt dus afgekocht, de vrouw is een product. Dat kán niet meer in deze moderne tijd.’’

De Amsterdamse Wallen Volgens Kuik zijn er te veel misstanden in de prostitutie. Zo zouden er op de Amsterdamse Wallen vooral vooral prostituees uit arme gebieden in Oost-Europa achter de ramen zitten. De gemeente Amsterdam onderzoekt sterk uiteenlopende scenario's voor de toekomst van het Wallengebied; van helemaal geen ramen meer tot uitbreiding van het het aantal sekswerkplekken.

Bordeelverbod opgeheven

In het jaar 2000 werd in Nederland het bordeelverbod opgeheven. Dat had een eind moeten maken aan veel schimmige praktijken, maar legalisering heeft volgens Kuik de problemen niet opgelost. "Een mensenhandelaar als Saban B. kon jarenlang zijn gang gaan in het legale circuit. Zo’n legaal bordeel is gewoon witwasserij van uitbuiting.’’



Burgerinitiatief

Met de motie van vandaag omarmt het CDA een burgerinitiatief van de christelijke jongerenbeweging Exxpose. Zij haalden vorig jaar ruim 40.000 handtekeningen op van mensen die vinden dat prostitutiebezoek strafbaar moet worden.



Wat vind jij?

Denk jij dat betaalde seks strafbaar maken een goed idee is ja of nee? We horen graag jouw mening.