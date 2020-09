Ingestorte kade Amsterdamse Grimburgwal was al afgezet vanwege verzakking

In mei liet de Universiteit van Amsterdam de straat van de Grimburgwal vernieuwen. Op de kade staat onder andere de faculteit kunstgeschiedenis- en geesteswetenschappen en de onderwijsbalie.

Op 18 augustus bleek dat de bestrating verzakt was. Daarop werd uit voorzorg de kade afgezet. Hierdoor hadden studenten en medewerkers geen toegang tot het stuk kade dat aan het gebouw ligt. De oorzaak van de verzakking wordt nog onderzocht, meldt de UvA op de website.

Pand gesloten

Het pand van de Universiteit is na de instorting van de kade nog tot zeker eind deze week dicht. De komende dagen zal het pand gemonitord worden. Onder begeleiding kunnen medewerkers hun spullen ophalen.

Instorting

Afgelopen dinsdag stortte een deel van de kade in. De waarschijnlijke oorzaak hiervan is volgens wethouder Sharon Dijksma een sinkhole. "Misschien door een lek in de riolering. Maar dat moet echt uitgezocht worden. Als dat soort dingen gebeuren, dan kan het zo zijn dat stukken kademuur in een klap wegspoelen. Dat is precies de kwetsbaarheid ervan."