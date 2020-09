Parkeerterreinen Hargen en Schoorlse Duinen voortaan in beheer van gemeente Bergen

SCHOORL - Staatsbosbeheer en gemeente Bergen hebben op woensdag handtekeningen gezet onder een nieuwe overeenkomst over het beheer en gebruik van de parkeerterreinen Hargen en Schoorlse Duinen. Staatsbosbeheer geeft de grond in erfpacht, waardoor het dagelijks beheer en gebruik voortaan bij de gemeente ligt.

De afspraak met Staatsbosbeheer is volgens wethouder Erik Bekkering van belang voor de bezoekers van het strand en de duingebieden."Voor ons is het belangrijk dat wij als gemeente volledig beheer hebben over de terreinen, omdat deze parkeerterreinen een buffer vormen op drukke dagen. Ze zijn een wezenlijk onderdeel van het gastvrije parkeerbeleid van de gemeente. Zodat iedereen hier kan parkeren tijdens een bezoek aan onze stranden en duingebieden, niet alleen als je op bezoek bent bij Staatsbosbeheer."

Volledige zeggenschap

Beide partijen zijn tevreden over de nieuwe onderhandelingen, gezien eerdere overeenkomsten over de parkeerterreinen niet meer actueel waren. Door de grond aan de gemeente te verpachten, ontvangt Staatbosbeheer jaarlijks een bedrag van 74.000 euro van de gemeente. Dit bedrag wordt uitbesteed aan natuurbeheer, recreatieve voorzieningen in het gebied en het Buitencentrum Schoorlse Duinen. De gemeente krijgt daarmee volledig beheer en zeggenschap over de parkeerterreinen.

Volgens Riena Tienkamp, hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland, is dit een prettige overeenkomst voor beide partijen. "Het resultaat van een fijne samenwerking met de gemeente zodat er voor tenminste 30 jaar een goede oplossing is voor de parkeerterreinen."

Opknapbeurt

Nu de handtekeningen zijn gezet, gaat de gemeente eerst aan de slag met onderhoud van het parkeerterrein in Hargen. De gemeente grijpt dit meteen aan om te onderzoeken of het terrein ook voor andere activiteiten naast parkeren gebruikt kan worden, zoals voor zonnepanelen en faciliteiten voor fietsers.