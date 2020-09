Bram (11) moet vijftig kilometer verderop coronatest doen om naar school te mogen

Bram, die wel vaker niest en snottert - ook vanwege zijn huisstofmijtallergie - kreeg vroeger "een extra knuffel en een pakje zakdoekjes" mee naar school van zijn moeder. "Nu moet ik hem eerst laten testen op corona voordat hij naar school mag. Ik word hier best verdrietig van. Waar zijn we in terecht gekomen?"

Met het stijgen van de testcapaciteit, nam ook de drukte toe bij de verschillende testlocaties in de regio. Veel mensen die zich laten testen hebben geen klachten, maar 'willen gewoon weten of ze het hebben'. Totaal nutteloos volgens een communicatiemedewerker van GGD Hollands Noorden. "Mensen zonder klachten; ga alsjeblieft niet naar een teststraat. Dat heeft geen zin, want je zou het morgen of volgende week wel kunnen hebben. Op deze manier ontneem je anderen de mogelijkheid tot testen."

De communicatiemedewerker verklaart dat het beleid is dat de GGD iedereen zo snel mogelijk wil testen. "Het is erg druk, niet alleen in onze regio. Op sommige dagen maakten we mee dat er 1100 testen op een dag werden gedaan. Dan verwijzen wij mensen door naar andere testlocaties."