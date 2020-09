Heemskerkers likken wonden en delen nostalgische kermisfoto's: "De vlag gaat halfstok"

HEEMSKERK - In Heemskerk zou vandaag de feestweek met het 'Eerste Deuntje' worden ingeluid. Maar de meeste dorpelingen zijn woensdag 'gewoon' aan het werk. Het coronavirus is ook hier de grote spelbreker. 'Sterkte alle ezels', en: 'We hangen de vlag halfstok', klinkt het op social media.

Karen Vleugel

De Heemskerkse Karen Vleugel heeft in 23 jaar tijd nog nooit een volksfeest overslagen. "Maar vandaag ben ik ook gewoon aan het werk", lacht ze tegenover NH Nieuws. "Misschien dat ik vanavond nog wel even een broodje shoarma ga halen, om in de stemming te komen. Maar het is tegelijkertijd ook wel relaxt. Het zou anders zijn geweest als je niet zou kunnen en je vrienden staan te dansen in de tent." Tekst gaat verder onder de video

Heemskerkers likken wonden - NH Nieuws

Karen haar dag kan sowieso niet meer stuk. Ze staat prominent op de voorpagina van het Noordhollands Dagblad. Niet met een van haar creatieve uitspattingen - ze is schilder en vormgever - maar met een knalrood shirt en een blad tapbier in haar handen. Op haar shirt prijken de letters: Helaas Pindakaas. "Wel toepasselijk toch? Voortschrijdend inzicht.. ", vertelt ze. "Op Facebook heb ik zo'n vijftig foto's van de voorgaande jaren geplaatst in een soort troostalbum: 'Maar we hebben de foto's nog'. Jaartallen zijn lastig, want eigenlijk lijken de foto's allemaal wel op elkaar." ‘Geen Volk, toch Feest’ De Stichting Wielercomité en de Harddraverijvereniging Heemskerk laten deze week in zes uitzendingen 32 mensen aan het woord over hun rol, ervaringen en passie als het gaat om het Volksfeest. "Met deze uitzendingen willen we toch het feestgevoel in de Heemskerkse huiskamers brengen", zo vertelde Hans Röling, voorzitter van de Stichting Wielercomité, eerder deze week aan NH Nieuws. "Te zien zijn diverse mooie en herkenbare fragmenten van een diverse betrokkenen. Van kermis-exploitanten en vrijwilligers tot de wethouder Sport, ze komen allemaal aan bod.” Voor meer informatie en de exacte uitzendtijden kun je terecht op hun gelijknamige Facebook- en Instagrampagina.