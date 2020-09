Directeur Scholen aan Zee maakt zich zorgen om uitval door coronaklachten

DEN HELDER - Directeur Hans van Beekum van de Helderse scholengemeenschap Scholen aan Zee maakt zich zorgen om uitval als gevolg van coronaklachten. "Voor de zekerheid sturen we snotterende leerlingen naar huis, dat geldt ook voor leraren. Naast dat ze soms een paar dagen moeten wachten op de uitslag van de coronatest, betekent het feit dat we een docent moeten missen ook lesuitval voor de leerlingen."

In de drie weken dat de middelbare scholengemeenschap open is na de zomervakantie, hebben twaalf docenten zich laten testen op corona. "We hebben altijd te maken met lesuitval en zijn bezorgd over hoe het verder ontwikkelt", zegt directeur Hans van Beekum.

Thuisblijven

Hij deelde vanmiddag zijn zorgen op NH Radio. "Het hangt er heel erg vanaf naar welke coronateststraat iemand wordt gestuurd", vertelt Van Beekum. "In Den Helder gaat het meestal erg snel en krijgen mensen binnen 24 uur de uitslag te horen. Maar een collega uit de regio Alkmaar kan pas vrijdag terecht voor een test en moet tot die tijd thuisblijven."

Om ervoor te zorgen dat leerlingen geen lessen missen, wordt op de school weer versneld het afstandsonderwijs ingesteld. "Daarnaast hebben we de maatregelen verder aangescherpt. Zo worden de looplijnen opnieuw gemaakt en worden extra spatschermen geplaatst. Maar in hoeverre helpt dat allemaal voldoende? Is het niet een vorm van schijnveiligheid?"

Voorrang

Eigenlijk is Van Beekum overigens tegen digitaal lesgeven. "Voor leerlingen is het 't gezondst als ze in een klas les krijgen, en ook docenten zijn dan op hun krachtigst."

Wat zou helpen, is als mensen in het onderwijs, net als zorgmedewerkers, voorrang krijgen bij de coronatesten. "Via het bestuur laten we weten wat we willen. Voor nu ben ik de helft van de week bezig met het verwerken met de coronarichtlijnen. Het is allemaal te doen, maar eigenlijk ook niet."