Langedijk en Heerhugowaard houden grote schoonmaak met nieuwe campagne

Want dat ene flesje, blikje, stukje kauwgom, peukie of patatbakje is zeer schadelijk voor het milieu en kan ook in de voedselketen terechtkomen. Via social media richt de campagne zich op doelgroepen als bezoekers van winkels en horeca, medewerkers van bedrijven en leden van sportverenigingen.

Wethouders Nils Langedijk van de gemeente Langedijk en Annette Groot van de gemeente Heerhugowaard zijn zeer verheugd met de campagne. Sinds kort wordt de hoeveelheid zwerfafval binnen gemeenten gecontroleerd. Daaruit blijkt dat Langedijk en Heerhugowaard het helemaal niet slecht doen. "Toch blijft er altijd ruimte voor verbetering. Door met deze campagne te laten zien wat de gevolgen van zwerfafval zijn, willen we onze inwoners bewuster maken van hun gedrag en daarmee gedragsverandering realiseren."

Hotspots

De campagne 'Zwerfafval. Niet normaal.' houdt mensen een spiegel voor, confronteert ze met hun excuus om toch afval op de grond te gooien en de gevolgen daarvan. "Er zijn ook diverse plekken, we noemen dat hotspots, waar relatief veel zwerfafval ligt. Dat zijn bepaalde plekken in woonwijken, de entree van winkels en horeca, op bedrijfsterreinen en buiten de poort van sportverenigingen. We gaan dan ook extra inzetten op die hotspots en hopen daarmee bij de metingen aan het einde van dit jaar verbeteringen te zien."

Veel mensen weten niet dat kauwgom aardolie bevat en wel zo'n 20 jaar lang schade in het milieu schade aanricht. Of dat er in een bananenschil cellulose zit dat minimaal een jaar nodig heeft om te verteren. Of dat één sigaret 8 liter grondwater vergiftigt en dat patatbakjes van polystyreen tot tientallen jaren in het milieu blijven rondzwerven. Voor zogenoemde 'hotspots' zoals winkels, horeca, bedrijven en sportverenigingen is er een speciale toolkit met verschillende campagnematerialen.

Schone provincie

De campagne wordt gelijktijdig gevoerd door de gemeenten Heerhugowaard, Langedijk, Koggenland en Opmeer, waardoor er een regionale vuist tegen zwerfafval wordt gemaakt. De campagne is 1 september gestart in samenwerking met Schoner Noord-Holland, die zich inzet voor een provincie zonder zwerfafval.