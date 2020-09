Amstelland Marion werkt keihard aan hospice Zuider-Amstel in Ouderkerk aan de Amstel

OUDERKERK AAN DE AMSTEL- Na haar pensioen is Marion Snoek jaren actief geweest als vrijwilligster bij een hospice in Amsterdam. Nu is de bouw van 'haar' hospice in Ouderkerk a/d Amstel bijna klaar: vanaf het eerste kwartaal van 2021 biedt Hospice Zuider-Amstel plek aan vier bewoners om de laatste maanden van hun leven zo plezierig mogelijk te ervaren. "In alles moet het huis eigenlijk de sfeer uitstralen van een huis."

Voor veel mantelzorgers zijn de laatste maanden van iemands leven vaak loodzwaar, omdat ze meer bezig zijn met zorg dan met afscheid nemen en het genieten van de laatste tijd met elkaar. "Nu word je verzorgd en houd je tijd over voor jezelf, en voor het afscheid", aldus Marion. Dat er veel aandacht is voor de manier waarop het hospice wordt ingedeeld en hoe het er straks uit komt te zien wordt duidelijk wanneer Marion zelf door het pand loopt. Zo staat ze stil bij de mogelijkheid om van zonlicht en buitenlucht te genieten. "Aan deze kant komt er een extra serre aan. Soms kunnen mensen hun bed niet meer uit, maar dat betekent niet dat ze niet meer naar buiten willen." Vanuit de huiskamer wordt het mogelijk om bewoners met bed en al naar buiten te brengen.

NH Nieuws / Jasper Leegwater

Volgens de initiatiefneemster is de komst van het hospice hard nodig in het dorp. In Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel is op dit moment namelijk geen alternatief. "Ouderkerk vergrijst heel erg. Er zijn heel veel mensen die ouder zijn en amper bejaardentehuizen."

Vrijwilligers Het hospice gaat pas over twee jaar subsidies ontvangen en is daardoor nu aangewezen op donateurs en nog veel belangrijker: de hulp van talloze vrijwilligers. "Sommige mensen gaan gewoon koken één keer in de week hier. Weer andere mensen komen de tuin doen, we gaan gezamenlijk schilderen. Je kunt in elke vorm eigenlijk een bijdrage leveren aan het hospice." Vrijwilligers kunnen zich via het aanmeldformulier op de website van het hospice opgeven om een handje te helpen. De exacte openingsdatum van het hospice is nog niet bekend. Marion hoopt de deuren in de eerste maanden van 2021 te kunnen openen voor bewoners.