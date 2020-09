Personeel en bewoners van met corona besmette Gooise verpleeghuizen niet preventief getest

Afgelopen week werd bekend dat zeven bewoners en zes medewerkers van het Hilversumse verpleeghuis Gooiers Erf besmet zijn met het coronavirus. Deze week volgde ook het Bussumse woonzorgcentrum De Gooise Warande waar twee bewoners en vier personeelsleden het coronavirus onder de leden hebben.

De situatie in de twee woonzorgcentra is 'zorgelijk' zo stelt de GGD. "We hebben goed contact met twee verpleeghuizen en doen er samen met de mensen daar om de coronabesmettingen in te dammen. Dat doen we door samen te kijken naar welke maatregelen werken, zoals quarantaine en hygiënemaatregelen. De zieke mensen worden vanzelfsprekend getest, maar we gaan nog niet preventief iedereen testen. Het bron- en contactonderzoek heeft nu onze prioriteit."

Preventief testen in de toekomst

Dat niet alle bewoners en alle personeelsleden van de twee woonzorgcentra worden getest komt omdat de GGD daar volgens de woordvoerder 'nog niet op ingericht is'.

Maar dat gaat wel veranderen. "We hebben zeker de wens om straks ook te beginnen met preventief testen van bewoners van zorgcentra en het personeel. Daarmee volgen we ook de landelijke richtlijnen zoals die gisteren zijn aangekondigd in de persconferentie. Achter de schermen zijn we nu druk aan het kijken hoe we daar uitvoering een kunnen geven en hoe snel."