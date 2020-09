Studenten bouwen afgedankte sloep om tot duurzame rondvaartboot: "Hele toffe ervaring"

ALKMAAR - Een afgedankte sloep in twintig weken omtoveren in een prachtige duurzame rondvaartboot die in de Alkmaarse grachten moet varen. Het is een flinke uitdaging maar studenten van de opleiding Technische Commercie van het Horizion College gaan ervoor. "Het is zeker optimistisch maar we gaan het halen."

De afgedankte sloep is uit de Amsterdamse grachten gevist en staat nu op het terrein van Hal25 in Alkmaar. De boot is nu nog kaal maar daar moet snel verandering in komen. "Ze zijn nu nog vooral bezig met de voorbereidingen", erkent docent Annieck Brouwer. "Maar we zijn op de goede weg. Er is al een tent geregeld zodat we in de winter droog kunnen werken. We zijn ook hard bezig met een elektromotor maar er moet nog wel wat gas op de lolly."

Sponsoren

Alleen klussen aan de boot is niet genoeg. De studenten moeten hun boot ook in de markt zetten. Zo moeten ze op zoek naar sponsoren en mensen die de boot in de toekomst willen huren. Er moet dus ook een website worden gebouwd en op sociale media reclame worden gemaakt. "Dat is erg belangrijk", vertelt student Maxim Correia. "We hebben niet een gigantisch budget. Het idee is ook dat de namen van de sponsoren op de boot komen te staan."

Als de boot af is, wordt hij door school ingezet bij allerlei evenementen zoals open dagen en bedrijfsuitjes. Student Remco Verduin vindt het een leuk project om het examenjaar mee af te sluiten. "Het is heel divers, je moet ontwerpen en kunt ook echt je eigen ideeën kwijt. De komende vijftien jaar zul je hem rond zien varen in Alkmaar. Dan heb je toch een soort aandenken aan je afstudeerproject. Dat is wel een hele toffe ervaring."