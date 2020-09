Nieuw avontuur voor Bergsma: verdediger aan de slag in Zwitserland

Via Blauw-Wit en Pancratius kwam Bergsma (23) bij Ajax terecht. Daar maakte hij in 2015 zijn debuut voor het beloftenelftal. Nadat hij als aanvoerder van Jong Ajax in 2018 kampioen werd van de eerste divisie, maakte hij de overstap naar AZ. Een doorbraak in Alkmaar zat er niet in voor de verdediger, die veelal voor Jong AZ speelde.

Tekst gaat verder onder de tweet