Zandvoortse Haltestraat blijft afgesloten voor uitbreiding terrassen, maar minder lang

ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort verlengt de proef met terrasuitbreiding in het dorp tot 1 november. Dat betekent dat de Haltestraat, waar veel horeca en winkels zitten, op vaste tijdstippen afgesloten wordt. Dat was de afgelopen weken het geval van donderdag tot en met zondag, maar dat wordt nu wat korter.

De afsluiting van de Haltestraat is een handreiking van de gemeente naar de horeca-ondernemers die door alle maatregelen nauwelijks een terras konden plaatsen. Door de straat op gezette tijden af te sluiten, kunnen de ondernemers meer tafeltjes en stoelen kwijt en blijft er ook voldoende ruimte over voor voetgangers. De straat werd daarom de afgelopen weken van donderdag tot en met zondag dagelijks om 15 uur afgesloten en dat duurde dan tot twee uur 's nachts. Het college is zeer te spreken over de proef maar ziet zich toch genoodzaakt om de tijden van de afsluiting aan te passen.

Aanpassing tijden

Tot 1 november mag de Haltestraat van vrijdag tot en met zondag vanaf 18 uur afgesloten worden. De gemeente hoopt zo alle betrokken partijen tegemoet te komen. De horeca-ondernemers kunnen zo hun terrassen blijven uitbreiden en wat meer inkomen genereren en huizen en winkels blijven langer beter bereikbaar. Vooral een groep winkeliers had kritiek op het overdag afsluiten van de straat, omdat veel van hun klanten met scooter, auto of de fiets naar de winkels willen komen.