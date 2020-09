Kijk de hele aflevering van 'Pak an doen' terug

Bekijk hierboven de eerste aflevering terug van Pak an doen. In deze aflevering onder andere een bezoek aan een grote fietsenproducent én een kijkje achter de schermen bij een start-up van een groep vrienden die hun uiterste best doen om de menstruatie van vrouwen wat draaglijker te maken.

Pak an doen

Noord- Hollanders zijn slim, innovatief en ondernemend. In het tv-programma Pak an doen kijken we hoe de nuchtere Noord- Hollander het aanpakt. We testen niet en spreken geen oordeel uit. We signaleren, kijken naar verscheidenheid en zoeken opmerkelijke initiatieven op. Wat is het geheim van succesvol zijn? En welke tips hebben ervaren ondernemers voor de beginners?

Tips? Stuur een mail naar [email protected]