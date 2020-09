Schade aan Naarder vestingwerken door hitte, droogte en 'onzorgvuldig gebruik'

De Naarder vestingwallen worden op mooie zomerse dagen vaak gebruikt door mensen die er bijvoorbeeld een dagje zonnen of picknicken.

De Stichting Monumentenbezit, de eigenaar van de vestingwerken, vindt dat prima, maar wel alleen als dat ook netjes gebeurt. "We vinden het juist positief dat de vesting een levend monument is, een plek waar inwoners en bezoekers graag komen. Maar we vragen hen wel om rekening te houden met de kwetsbaarheid van deze bijzondere omgeving", vertelt Jeroen van der Werf.