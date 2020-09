Alkmaarse wijkagent krijgt steun van bond na uitspraken over veelplegende vreemdelingen

Wijnen hield vorige week bij winkelcentrum De Mare een man aan voor diefstal, intimidatie en bedreiging. De Marokkaanse man bleek een zeer goede bekende van de politie, met 579 registraties en 155 antecedenten. De Vreemdelingendienst haakte op een gegeven moment aan, omdat de man geen verblijfsvergunning heeft. Hij was net weer op vrije voeten na twee jaar celstraf. Dit tweette wijkagent Bas Wijnen.

Hulde

Omdat Marokko de illegale man niet wil terugnemen, kan Nederland hem niet terugsturen naar zijn thuisland. Er zijn voor de man geen mogelijkheden een verder bestaan op te bouwen in Nederland, dus zwerft hij rond. "Ik blijf het bijzonder vinden dat wij zo iemand niet op het vliegtuig kunnen zetten naar land van herkomst," tweette Wijnen.

De wijkagent zou daarna volgens het Noordhollands Dagblad een berisping van zijn leidinggevende hebben gekregen, maar dit bleek later niet te kloppen. Ook publiekelijk kreeg Wijnen massale lof en steun.

'Vastzetten en uitzetten'

Volgens de voorzitter van de Politiebond, Jan Struijs, is de enige oplossing vastzetten en uitzetten. "Dat is de enige preventie die bij veelplegers werkt, want dan kunnen ze geen winkeldiefstallen of andere misdrijven plegen", vertelde hij aan Hart van Nederland. "Daarom willen we druk zetten op de minister: ga afspraken maken met de landen van herkomst, want deze mensen zijn kansloos hier. Die mensen moeten terug naar hun land van herkomst."

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) neemt de oproep uiterst serieus en kijkt wat er juridisch, bestuurlijk of politiek mogelijk is. Hij zegt in gesprek te gaan met politiebonden over illegale veelplegers.