Ajax plant extra oefenwedstrijd in tegen FC Augsburg

Het affiche tegen de Duitse ploeg valt tegelijkertijd met de interlandperiode. Om die reden kan Ten Hag tijdens de oefenwedstrijd niet beschikken over internationals als Perr Schuurs, Quincy Promes (Nederlands elftal), Dusan Tadic (Servië) en Ryan Gravenberch (Jong Oranje).

FC Augsburg, vorig seizoen als vijftiende geëindigd in de Bundesliga, is de negende sparringspartner van Ajax. Van de voorgaande acht wedstrijden werden er zeven gewonnen en het laatste duel met Union Berlin (afgelopen zondag, red) eindigde in een 2-2 gelijkspel.

Sparta Rotterdam

De Amsterdammers beginnen op 13 september aan het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd bij Sparta Rotterdam.