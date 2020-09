Stormbaan op schoolbaan voor jarige basisschool (95 jaar!) in Den Helder

Directeur Theo Gauw is al zo'n dertig jaar werkzaam op de Comenius. Hij spreekt tegenover onze mediapartner Regio Noordkop enthousiast over "een ontzettend leuke, dynamische school waar kinderen met plezier naar school gaan". Gauw hoopt het nog heel lang vol te houden. Vandaag was het tijd voor de stormbaan, later deze week volgen de gebakjes.

Bekijk hieronder de reportage van Regio Noordkop: