Hart voor Medemblik wil dat de burgemeester de minister oproept tot kwijtschelden van coronaboetes

Het feit dat de minister zich niet aan zijn eigen regels heeft gehouden, vindt fractievoorzitter Tjeu Berlijn oneerlijk tegenover al die mensen die een boete hebben gekregen. "Ik vind dat het gelijksheidsbeginsel hier in het gedrang komt. De minister is de bewindsman die het land streng moet toespreken, maar door zijn handelen straalt hij uit dat de regels niet voor hem gelden."

Een boete betekent niet alleen een geldbedrag betalen, maar ook een aantekening op het strafblad en dat heeft maatschappelijke gevolgen, benadrukt Tjeu Berlijn. "Het kan invloed hebben op iemands cariere wanneer jij bijvoorbeeld in de beveliging wilt werken", vindt Berlijn. Ook verwijst hij naar de horeca. "De horecaondernemers doen hun stinkende best zich aan alle ristricties te houden, maar krijgen bij een overtreding vierduizend euro boete of moeten zelfs sluiten."