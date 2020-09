Onderwijsgroep Amstelwijs sluit snelle alternatieve coronatesten voor leraren niet uit

AMSTELVEEN - Onderwijsgroep Amstelwijs in Amstelveen sluit alternatieve coronatesten voor leerkrachten niet uit als de medewerkers lang moeten wachten voor ze kunnen worden getest door de GGD. Dat zegt directeur-bestuurder Frans Cornet van Amstelwijs desgevraagd tegen NH Nieuws.

Ook bij Amstelwijs laten medewerkers zich testen: "Het varieert hier erg met de wachttijden. In sommige plaatsen kunnen leerkrachten heel snel terecht. In Amsterdam duurt het wat langer, maar dat verschilt ook per persoon. De één hoort het de volgende dag, de ander moet drie dagen wachten. Maar we hebben geen scholen dicht hoeven gooien."

Er is op dit moment geen probleem met lesuitval op de scholen die onder Amstelwijs vallen, benadrukt Frans Cornet die de oproep voor versnelde testen steunt.

Frans Cornet reageert op het onderzoek dat de belangenorganisatie PO-Raad hield onder schoolbesturen in het land. Die overwegen commerciële coronatesten in te kopen als leraren geen voorrang krijgen bij het testen door de overheid. Scholen kampen met een lerarentekort omdat medewerkers met verkoudheidsklachten in thuisquarantaine zitten en soms lang moeten wachten voor ze bij de GGD aan de beurt zijn.

Alternatief

Hoewel het probleem met lesuitval vanwege lange wachttijden bij de GGD bij Amstelwijs dus niet speelt, is Frans Cornet daar wel op voorbereid. En dan sluit hij alternatieve coronatesten niet uit: "We gaan niet de sneltesten doen waar je binnen twee uur uitslag krijgt, want die vind ik onbetrouwbaar", zegt de onderwijsbestuurder: "Ik laat mijn medewerkers alleen testen bij door het RIVM aangewezen laboratoria en daar heb ik al contact mee opgenomen."

Sopoh

Bij sommige scholen van onderwijskoepel Sopoh in Haarlemmermeer hebben ze wel last van lesuitval door de drukte bij de GGD. Voorzitter Pieter Cornelissen van het College van Bestuur: "Ook wij merken dat er sprake is van meer lesuitval door verzuim van leerkrachten door het niet tijdig beschikbaar zijn van testmogelijkheden en de uitslag van de test."

Net als andere schoolbesturen steunt Pieter Cornelissen de oproep voor versnelde testen. "Hoe lastig ook, wij zijn voorstander van voorrang voor leerkrachten bij het testen. De impact naar de ontwikkeling van leerlingen en de mogelijkheden voor ouders in vitale beroepen is dermate groot dat dit voor deze beroepsgroep gerechtvaardigd is."