1,5 miljoen euro uit fonds voor Alkmaarse ondernemers nog onaangeroerd na weinig aanvragen

ALKMAAR - Of het nu te maken heeft met de zomervakantie of dat ondernemers simpelweg niet van het bestaan afweten: de 1,5 miljoen euro uit het Stimuleringsfonds om de Alkmaarse economie te steunen, is nog onaangeroerd. "We hebben veel minder aanvragen ontvangen dan verwacht", vertelt voorzitter van het fonds Farzad Ghaus aan NH Nieuws.

NH Nieuws

De gemeente Alkmaar stelde eerder dit jaar een stimuleringsfonds van 1,5 miljoen euro beschikbaar om de Alkmaarse economie te steunen. Het fonds financiert samenwerkingsinitiatieven die een breed en gezamenlijk belang hebben voor Alkmaar(ders) en kunnen door iedereen worden aangedragen. Ghaus vermoedt dat veel ondernemers en organisaties niet of onvoldoende op de hoogte zijn het fonds. Hij hoopt dat ondernemers en organisaties er alsnog aanspraak op zullen maken. "We stellen eigenlijk geen eisen, alleen dat het initiatief een boost geeft aan de gemeente en dat er een samenwerking ontstaat tussen bedrijven en verenigingen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Alkmaar hier sterk en veilig uitkomt."

Ondernemers kunnen via: www.alkmaar.nl/ stimuleringsfonds goede ideeën kwijt of meer informatie vinden over de voorwaarden.

Koppen bij elkaar Waar een beoordeling door de gemeente normaliter langzaam verloopt, kent de aanvraag en beoordeling door de commissie een versnelde procedure. Mensen worden zelfs ondersteund in het verbeteren van hun aanvraag. "Soms ontbreekt alleen de samenwerking of een goede begroting. Dan bieden we graag wat advies in. We hopen dat ondernemers en organisaties de koppen bij gaan elkaar steken. Dat ze samenwerkingen aangaan die een breed en positief effecht hebben op de economie van de gemeente Alkmaar." Op woensdag 1 juli staken zo'n 100 ondernemers uit de regio, waaronder horeca-uitbater Peter Visser, de koppen bij elkaar in Hal25 om te praten over het nieuwe Stimuleringsfonds. Het motto van de avond: wat kan er allemaal wél? NH Nieuws was erbij en volgde horecaman Visser:

Hoe overleeft de Alkmaarse horeca na de zomer? - Priscilla Overbeek/NH Nieuws