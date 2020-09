Bijna gestrande dolfijn alsnog dood, onbekend of kalfje nog in leven is

Dat heeft de Stichting SOS Dolfijn gisteravond laten weten, zo schrijft onze mediapartner Texelse Courant. Volgens de stichting kon aan de hand van de rugvin worden vastgesteld dat het om dezelfde dolfijn ging.

Het is onbekend of het kalfje nog in leven is. Volgens SOS Dolfijn zijn lokale dierenambulances geïnformeerd extra alert te zijn en naar het dier uit te kijken. "Het kalf is vermoedelijk deze zomer geboren en nog volledig afhankelijk van het moederdier."

Overlevingskansen

De overlevingskansen van het jong alleen worden klein geacht. "Opvang is niet mogelijk. Dolfijnen leren in de periode bij hun moeder alles rondom het vinden van voedsel en overleven op zee. Een kalfje alleen zal zonder de vette melk en zorg van het moederdier snel verslechteren en overlijden."

De dode dolfijn is gisteren geborgen en overgebracht naar de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht waar onderzoek naar de doodsoorzaak worden gedaan. Volgens SOS Dolfijn moet daaruit naar voren komen of de dolfijn in de Waddenzee is gestorven of mogelijk eerst is gestrand en daarna is overleden.