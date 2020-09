Gestolen auto crasht in Haarlem na politie-achtervolging

HAARLEM - Met meerdere auto's en een helikopter heeft de politie vanochtend jacht gemaakt op een gestolen auto. Deze crashte tijdens de achtervolging op de Schipholweg in Haarlem. De dief kon worden aangehouden.

Rond elf uur ramde de Audi de paal van een verkeerslicht. De brandweer kwam voor de zekerheid omdat de auto rookte na de crash.

Gestolen in Groningen

De auto werd na een inbraak gestolen in de provincie Groningen. Bij de inbraak werd de sleutel van de Audi buitgemaakt. Dankzij een tracker in de auto konden eigenaar en politie volgen waar die reed. In Haarlem eindigde de achtervolging doordat de bestuurder van de weg raakte.