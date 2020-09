Tweede coronabesmetting op het Kennemer College Heemskerk, ook leraar besmet

HEEMSKERK - Er is o pnieuw een leerlinge van het Kennemer College besmet met het coronavirus. Het gaat om een vriendin van de scholiere bij wie vorige week corona was vastgesteld. De school heeft de klas waarin de twee leerlingen zaten inmiddels naar huis gestuurd.

De scholiere uit de tweede klas van het VMBO, van wie vandaag naar buiten is gekomen dat ze besmet is, was al in quarantaine gegaan. Dat deed ze nadat vorige week bij haar vriendin corona was vastgesteld. Ook twee andere vriendinnen zitten sinds vorige week al in quarantaine.

Toch heeft het Kennemer College uit voorzorg besloten om de hele klas voor tien dagen naar huis te sturen. “In overleg met de GGD hebben we er voor gekozen om de leerlingen voor een periode van tien dagen online les te geven, net zoals we dat voor de zomer ook deden, vertelt Irene Mols, teamleider van de VMBO-onderbouw.

Op de vraag of ze als gevolg van de besmettingen overwegen om weer helemaal over te stappen naar online onderwijs, is het antwoord een duidelijke nee. “Voorlopig stappen wij niet over op afstandsonderwijs, daar zien wij nog geen reden voor”, aldus Mols.

Ook leraar besmet

Daarnaast is ook bij een leraar van de VMBO-tak van het Kennemer College corona vastgesteld. Er is verder geen verband tussen de besmettingen van de leraar en die van de twee leerlingen. De bewuste docent zat al thuis omdat hij klachten had en gaf vanuit huis online onderwijs. “Voor nu is hij daar tijdelijk mee gestopt om volledig te kunnen herstellen, maar zodra hij weer fit is, zal hij zijn online lessen weer oppakken”, legt Mols uit.

De ouders van de leerlingen van het Kennemer College zijn op de hoogte gesteld en er is volgens Mols geen sprake van onrust. “De voornaamste vraag die we kregen van de ouders was of de informatie-avonden van volgende week op school doorgaan. Zoals we er nu instaan, gaan deze gewoon door. We hebben in ons gebouw genoeg ruimte om de afstand te kunnen garanderen”, zegt Mols.