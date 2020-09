Handballer Tom Zwarthoed sluit aan bij Volendam

VOLENDAM - Tom Zwarthoed keert terug bij de handballers van Volendam. De rechterhoekspeler (19) komt over van Houten en is gehaald als vervanger van de naar Duitsland vertrokken Sander Visser.

"Het voelt goed om terug te zijn", vertelt de Volendammer, die in 2018 vertrok vanuit het vissersdorp. "Ik ben goed opgevangen door de groep en heb het al erg naar mijn zin. Veel jongens ken ik al van Oranje-jeugdteams en mijn vorige periode in Volndam. Ik heb de hele voorbereiding al meegedraaid en dat ging goed. Ik denk dat het een mooi seizoen gaat worden", aldus Zwarthoed op de clubsite.

Nationale jeugdteams

Zwarthoed verruilde Volendam, waar hij zijn opleiding genoot, twee jaar geleden voor DFS Arnhem. Via Houten keert de handballer dus weer terug bij Volendam. Hij is al jaren een vaste waarde bij de nationale jeugdteams en heeft bij Houten al vlieguren in de BENE-League gemaakt.