Zwemclinic in plaats van groot evenement voor deelnemers Swim to Fight Cancer

HAARLEM - Komend weekend zouden de Haarlemse grachten gevuld zijn met sportievelingen die mee zouden doen aan het evenement Swim to Fight Cancer, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Als alternatief bedacht de organisatie een clinic met oud-zwemkampioen Joost Reijns in zwembad De Houtvaart. "Het is heel pijnlijk en jammer dat het niet doorgaat zondag", vertelt bestuurslid Marielle van Meerwijk. "Deze clinic had de laatste training moeten zijn, maar nu organiseren we dit als blijk van waardering voor de deelnemers."

Met het niet doorgaan van Swim to Fight Cancer, mist Haarlem niet alleen een mooi evenement, maar loopt de organisatie ook miljoenen euro's mis voor kankeronderzoek. Een flinke aderlating, vindt Marielle van Meerwijk. "Heel veel onderzoeken lopen nu geld mis, wat we eigenlijk met elkaar bij elkaar zouden zwemmen, lopen en wandelen."

"We konden Swim to Fight Cancer met geen enkele mogelijkheid neerzetten door de coronapandemie"

Voor veel deelnemers is het niet doorgaan van het evenement ook een groot gemis. "Iedereen zwemt voor iemand of met iemand in gedachten", vertelt Marielle. "Met de zwemtocht kunnen de deelnemers machteloosheid omzetten in kracht."

Harald en Judith Peetjens zouden ook meedoen om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Judith kreeg twee jaar geleden te horen dat ze borstkanker had en ondervond hoe belangrijk geld voor onderzoek is. "Met mij is het goed gekomen, maar er zijn nog heel veel lotgenoten met wie het niet goed is gekomen of die nog steeds ziek zijn."

Clinic

De clinic van Joost Reijns bleek voor veel deelnemers een pittige training, maar werd wel als leuk ervaren. "Gelukkig hebben we nog even om te oefenen voor volgend jaar", vertelt Harald Peetjens. Want als de omstandigheden het toelaten, zal de organisatie van Swim to Fight Cancer in 2021 een volwaardige editie neerzetten in Haarlem.